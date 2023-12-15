Через Мариуполь прошла колонна танков и техники РФ с необычной маркировкой 15.12.2023, 10:56

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Перемещение врага зафиксировали местные партизаны.

Российские оккупанты тянут через временно оккупированный Мариуполь танки с «доминирующей маркировкой», а также пытаются мобильно передислоцировать свои системы ПВО.

Перемещение техники врага зафиксировали местные партизаны. По словам советника мэра города Петра Андрющенко<, армия РФ стягивает в сторону Бердянского направления по меньшей мере 13 грузовиков с БК и один тягач с танком.

«Доминирующая маркировка - V в квадрате, которая обычно находится на юге Донецкой и Запорожской областей», - заявил он.

Чиновник уточнил, что на границе с Новоазовским, в районе восточной части Мариупольского района, оккупанты также активно перемещают системы ПВО, а также системы для их зарядки.

В то же время передислокации техники врага в сторону Волновахского района пока не зафиксировано.

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