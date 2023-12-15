Пугачевой устроили допрос на российской границе 2 15.12.2023, 11:17

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Опубликованы эксклюзивные фото.

Российскую певицу Аллу Пугачеву около часа опрашивали пограничники во время ее кратковременного возвращения в Россию 2 ноября — уточняли цели приезда, срок и прочее.

Телеграм-канал Mash опубликовал эксклюзивные фото этого процесса.

По информации паблика, во время прохода таможни в Псковской области к Алле Борисовне предсказуемо появились вопросы: ее попросили пройти в специальное помещение для беседы в закрытом формате. «Примадонна была вежлива, но сильно переживала, что ее не пропустят на родину. Чтобы успокоиться, постоянно говорила», — пишут российские СМИ.

После — достала из сумки несколько своих портретов, расписалась и отдала пограничникам на память. На следующий день прибыла в свой замок в деревне Грязь, чтобы решить вопрос с недвижимостью и записать три трека о любви к мужу, к семье и в целом. 5 ноября Пугачева уехала.

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