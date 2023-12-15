«Взорвалась гомерическим хохотом, когда прочитала заявление Тертеля»1
- 15.12.2023, 11:24
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Теперь мы точно знаем, откуда готовилось нападение.
Читательница сайта Charter97.org прокомментировала заявление главы КГБ Ивана Тертеля о «хоругвях в Польше, которые готовятся свергать Лукашенко»:
— Сегодня прочитала «ужасную» новость, которую объявил Фантомас, ой, извините, Тертель. Террористы готовятся к терактам и захвату объектов на территории Беларуси.
Еще более «жутко» стало мне, когда узнала, что наиболее опасная группировка «хоругви» базируется в Белостоке. Именно сюда мы с семьей почти год назад перебрались подальше от когтей Тертеля.
Мое воображение тут же перенесло меня в Кнышинскую пущу, где посреди вечных деревьев находится полигон и огромный ангар, в которых бородатые пацаны учатся стрелять, бросать гранаты, прыгать с парашютом и закладывать взрывчатку.
Читая выступление Тертеля, взорвалась гомерическим хохотом, так как он назвал адрес, на котором тренируются воины: Вышинского 6А. ведь этот же адрес знает едва ли не каждый наш соотечественник, живущий в Белостоке.
Там находится пространство свободных белорусов «Новая Земля». Да, здесь действительно собираются одни «экстремисты»: писатели и музыканты, философы и журналисты. Сюда приходят семьями, чтобы научиться шить наряды или освоить упражнения йоги. Да, действительно, и тренинги здесь проводятся, например, на тему: «Как пережить вынужденную миграцию и найти в себе силы жить на чужбине».
Товарищ Тертель, кто боится, тому в глазах двоится! Теперь мы точно знаем, откуда готовится «нападение». И если вам в каждом белорусе мерещится террорист, то стоите вы уже на глиняных ногах. Ждите, хоругвь к вам идет!