Охраны нет: найдены новые скопления российской техники в Крыму 15.12.2023, 11:27

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Партизаны опубликовали видео.

Украинские партизаны обнаружили места размещения техники и личного состава оккупантов в Джанкое и районе (Крым).

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «Атеш».

«На окраине поселка Новостепное была замечена различна техника оккупантов, в основном это КамАЗ и БТР. Вся техника разбросана по полю, и никакая охрана не ведется», - говорится в сообщении.

Также в Джанкое располагается база оккупантов, на которой так же была разного рода техника.

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