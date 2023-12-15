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Лукашисты устроили «хапун» в Новополоцке

  • 15.12.2023, 11:36
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Лукашисты устроили «хапун» в Новополоцке

Продолжаются задержания в связи со взрывом на БАМе.

Правозащитный центр «Вясна» сообщает, что в Новополоцке продолжаются задержания людей, которые могли быть знакомы с Сергеем Еремеевым. Он работал на «Нафтане», а недавно был задержан по подозрению в организации взрыва на Байкало-Амурской магистрали в России.

По информации правозащитников, после многочасовой беседы о связях с Еремеевым людей либо отпускают, либо везут в суд, где рассматриваются протоколы по ст. 19.11 КоАП («Распространение экстремистских материалов»), если в телефоне человека обнаружены соответствующие подписки.

О каких-либо случаях уголовного преследования пока неизвестно. Силовики отрабатывают потенциальные контакты Еремеева с 8 декабря.

Надо отметить, что на этой неделе председатель КГБ Иван Тертель заявлял, что беларусские органы госбезопасности принимают участие в расследовании дела о взрыве на БАМе.

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