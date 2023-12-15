закрыть
15 декабря 2023, пятница, 12:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ мастерски уничтожили российские САУ «Пион» и САУ 2С1 «Гвоздика»

  • 15.12.2023, 11:56
ВСУ мастерски уничтожили российские САУ «Пион» и САУ 2С1 «Гвоздика»

Успешная атака на угледарском направлении попала на видео.

Бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев с помощью дронов-камикадзе уничтожили вражеские САУ «Пион» и САУ 2С1 «Гвоздика» на угледарском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских бойцов опубликована в соцсетях.

«Российская артиллерия горит после встречи с FPV-дронами пилотов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. На Угледарском направлении было уничтожено 203-мм САУ «Пион» и САУ 2С1 «Гвоздика», - говорится в комментарии к записи. 

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип