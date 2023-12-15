ВСУ мастерски уничтожили российские САУ «Пион» и САУ 2С1 «Гвоздика» 15.12.2023, 11:56

Успешная атака на угледарском направлении попала на видео.

Бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев с помощью дронов-камикадзе уничтожили вражеские САУ «Пион» и САУ 2С1 «Гвоздика» на угледарском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских бойцов опубликована в соцсетях.

«Российская артиллерия горит после встречи с FPV-дронами пилотов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. На Угледарском направлении было уничтожено 203-мм САУ «Пион» и САУ 2С1 «Гвоздика», - говорится в комментарии к записи.

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