ВСУ мастерски уничтожили российские САУ «Пион» и САУ 2С1 «Гвоздика»
- 15.12.2023, 11:56
Успешная атака на угледарском направлении попала на видео.
Бойцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев с помощью дронов-камикадзе уничтожили вражеские САУ «Пион» и САУ 2С1 «Гвоздика» на угледарском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешных атак украинских бойцов опубликована в соцсетях.
«Российская артиллерия горит после встречи с FPV-дронами пилотов 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. На Угледарском направлении было уничтожено 203-мм САУ «Пион» и САУ 2С1 «Гвоздика», - говорится в комментарии к записи.