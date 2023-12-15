Неладно что-то у Лукашенко

Неладно что-то у Лукашенко1
- Дмитрий Михайлов
- 15.12.2023, 11:57
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Диктатор заметался.
Небезынтересно наблюдать за поведением пока еще живого, хотя и располневшего Лукашенко. Тот во время саммита ОДКБ в Минске игнорировал «Путина», пытаясь взамен обольщать Токаева. А вместо Москвы и Сочи он теперь засиживается в ОАЭ, дожидаясь с сыновьями встречи с главным местным шейхом, от которого зависит сохранность нажитых непосильным трудом семейных сокровищ. Любопытно и то, что из ОАЭ командой «к ноге» его выдернул Си Цзиньпин — по правдоподобной версии, чтобы показать Патрушеву и Политбюро 2.0, кто настоящий хозяин Евразии.
Вернувшись из красочной турпоездки в Азию и Африку, Лукашенко объявил своим соратникам, что якобы ОАЭ готовы финансово поддержать его африканские проекты.
Верится с трудом. Скорее, это лишь прикрытие переброски части его грязных миллиардов из ОАЭ в Африку. Раскладывает свои золотые яйца по разным корзинам…
Неладно что-то в «бульбокоролевстве».
Дмитрий Михайлов, kasparov.ru