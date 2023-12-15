ЖКХ поставило экспериментальные ящики в подъездах домов Минска 7 15.12.2023, 12:09

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Зачем?

В Минском ЖКХ сообщили, что начали «информационный» проект, который называется «Всему свое место». В его рамках в подъездах многоквартирных домов столицы решили установить специальные ящики.

Коммунальщики предложили выбрасывать туда «ненужные рекламу, визитки, буклеты, листовки из почтовых ящиков».

Впрочем, эксперимент решили провести не во всех домах, а лишь в 75. Видимо, чтобы минчане не путали и не бросали ненужную рекламу другу другу в почтовые, на специальных ящиках сделали надпись «Сдай рекламу тут».

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