закрыть
15 декабря 2023, пятница, 13:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ЖКХ поставило экспериментальные ящики в подъездах домов Минска

7
  • 15.12.2023, 12:09
  • 4,022
ЖКХ поставило экспериментальные ящики в подъездах домов Минска

Зачем?

В Минском ЖКХ сообщили, что начали «информационный» проект, который называется «Всему свое место». В его рамках в подъездах многоквартирных домов столицы решили установить специальные ящики.

Коммунальщики предложили выбрасывать  туда «ненужные рекламу, визитки, буклеты, листовки из почтовых ящиков».

Впрочем, эксперимент решили провести не во всех домах, а лишь в 75. Видимо, чтобы минчане не путали и не бросали ненужную рекламу другу другу в почтовые, на специальных ящиках сделали надпись «Сдай рекламу тут».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хартия души моей
Хартия души моей Ирина Халип
Netflix — те еще лопухи
Netflix — те еще лопухи Андрей Санников
Письма Калиновского к нам
Письма Калиновского к нам Хведька гаспадар з-пад Віцебска
Обычная кремлевская история
Обычная кремлевская история Владимир Халип