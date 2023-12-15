General Motors показали роскошного конкурента Tesla Model X 15.12.2023, 12:21

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Пятиметровый электрокроссовер имеет три ряда сидений.

Опубликованы первые фото Cadillac Vistiq. Большой семейный электрокроссовер премиум-класса должен стать серийным в 2025 году. Об авто рассказали на официальном сайте General Motors.

Новый Cadillac Vistiq займет нишу между моделями Lyriq и Escalade IQ и станет электрической альтернативой модели XT6. Основными его конкурентами станут Tesla Model X и Mercedes EQS SUV. Как и собратья, он построен на платформе GM Ultium.

Электромобиль Cadillac Vistiq – это кроссовер длиной около 5 метров с тремя рядами сидений. Граненый дизайн авто выполнен в традиционном стиле Cadillac.

У Vistiq высокий капот и тоненькие диодные фары, а на месте решетки радиатора размещена пластиковая вставка. Заднее стекло сверху прикрыто спойлером, а тоненькие фонари напоминают кили Cadillac 50-х.

Салон и характеристики Cadillac Vistiq пока держат в секрете – их рассекретят в следующем году. Впрочем, на фото у авто обозначение 600 E4. Такой же индекс носит полноприводная версия Cadillac Lyriq с двухмоторной 500-сильной установкой и аккумуляторной батареей емкостью 102 кВт∙ч.

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