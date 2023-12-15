У владельца самого популярного в России бренда водки отнимают активы 3 15.12.2023, 12:22

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В чем причина?

Минфин России готовится передать во временное управление Росимущества российские активы международного алкогольного холдинга Global Spirits, которому принадлежит популярный в России бренд водки «Хортиця», рассказали «Ведомостям» осведомленные источники.

По словам одного из собеседников, это решение связано с делом о финансировании Вооруженных сил Украины, которое было заведено против владельца холдинга Евгения Черняка в июле этого. Согласно версии следствия, украинский бизнесмен и «иные лица» перечислили военнослужащим ВСУ более 500 млн руб., а также закупили товары для ведения боевых действий стоимостью более 90 млн руб. На основании этого в отношении Черняка завели дело о спонсировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

В управление Росимущества могут быть переданы девять юридических лиц, предположительно, входящих в холдинг Global Spirits. Среди них дистрибьютор «Стандарт качества» (ранее — ТД «Мегаполис»), группа «Традиции успеха» (заводы «Русский Север» и «Родник и К», выпускающие водку «Хорта»), Феодосийский завод коньяков и вин, Крымский винный дом и др.

Стоимость российских активов Global Spirits составляет не менее 15 млрд руб., отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

На сайте холдинга утверждается, что он является крупнейшим в Европе и экспортирует свою продукцию более чем в 87 стран мира. В структуру холдинга входят Хортицкий ликероводочный завод, Одесский коньячный завод, а также дистрибуторская компания GDC. В портфеле брендов холдинга — «Хортиця», «Мороша», «Первак» и проч.

В 2022 года «Хортиця» была лидером российского водочного рынка с долей 5,3%, второе место занимала «Мороша» с 4,4%, третье — «Беленькая» с 4%, писал «Коммерсантъ».

После полномасштабного вторжения России в Украину Global Spirits отозвала лицензии на производство и дистрибьюцию продукции на российском рынке. Затем у заводов «Русский Север» и «Родник и К», а также связанного с ними дистрибьютора «Стандарт качества» сменился владелец — им стал Александр Беспалов. Как утверждал «Коммерсантъ», смена владельцев потребовалась для «видимого отчуждения» активов в России.

Одновременно с этим предприятия Global Spirits в России сократили производство водки, говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Так, к примеру, у «Традиций успеха» с января по август 2023 года этот показатель снизился на 40%, до 2,67 млн дал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Введение временного управления лишит иностранного собственника возможности распоряжаться своими активами в России, отмечает юрист адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова. Она напомнила, что до этого власти уже передали под управление Росимущества «Данон» и пивоваренную компанию «Балтика».

В дальнейшем активы холдинга могут национализировать, предполагает Дробиз. Однако пока примеров перехода частной компании от иностранных владельцев в собственность РФ не было.

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