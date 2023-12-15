«Приходится постоянно встречать кого-то в неадекватном состоянии» 15.12.2023, 12:42

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Как живется возле настоящего языческого кургана в Минске.

Несмотря на то, что Минск развивается, в нем постоянно возводятся новостройки, возникают новые районы, здесь также сохраняются исторические объекты, которые даже старше самого города. Например, к ним относятся древние курганы. Самый известный из них расположен на проспекте Любимова. Интересно, что местные проходят мимо него каждый день, в зимний период он становится для детей местом, где можно покататься на санках или тюбингах, но не все из них знают, что курган относится к историко-культурной ценности. Realt побывал в этом районе и узнал, как живется рядом с историческим местом.

Этот курган на пересечении проспектов Газеты «Звязда» и Любимова является одним из могильников дреговичей X—XI вв. После того, как в 1977 году началась активная застройка этого района, археологи, проводя раскопки исторического памятника, обнаружили здесь керамику, нож, остатки деревянного ведра, височное кольцо, стеклянные и сердоликовые бусы. Сейчас возле кургана установлена табличка, на которой указано, что он относится к историко-культурной ценности города, но это не останавливает местных жителей от использования его в развлекательных целях.

«Зимой дети катаются на санках с кургана как с обычной горки»

На то, что в зимний период дети используют его в качестве обычной горки, обращает внимание Мария. Ее возмущает такое отношение к историческому захоронению.

— На самом деле, здесь такой курган не один, если пройти дальше по улице, то там есть еще какие-то стародавние могильники. Но, насколько я знаю, этот самый высокий. Слышала, что здесь были погребены какие-то великаны или воины, которые жили в те времена, хотя никакой достоверной информации по этому поводу нет. Сама я в этом районе живу относительно недавно, поэтому о нем что-то интересное рассказать не могу, но вот этот курган прохожу каждый день. То, что зимой дети катаются с него на санках, воспринимаю с негативом. Так делать нехорошо. Ведь здесь все-таки похоронены люди. По выходным на кургане вообще собирается большое количество людей, то просто гуляют, веселятся, то собак выгуливают. Но это как-то не по-людски. Однако все молчат.

Мария надеется, что со временем на это обратят внимание и примут какие-то меры. Сама она видит решение в том, что нужно оградить курган, чтобы к нему не был открытый вход.

— Сейчас ведь нет никаких ограждений, только с одной стороны стоит небольшая надпись, что это курган. В остальном, большинство воспринимают его как обычную горку, даже несмотря на то, что здесь остановка общественного транспорта так и называется «Курган», но люди не обращают на это внимание.

«Приходится постоянно встречать кого-то в неадекватном состоянии»

О том, что в районе находится исторический объект, напоминает и магазин, расположенный от него в двух шагах, со звучным названием «У кургана». Однако жители района ассоциируют его не с культурно-исторической ценностью, а с местом сбора местных выпивох.

Татьяна Александровна живет здесь более тридцати лет. И ситуация с выпивающими актуальна здесь все это время.

— Раньше, когда только заселились сюда, недалеко от кургана, на Рафиева, было такое кафе «Диалог». Тогда, конечно, ситуация была намного хуже, чем сейчас. Драки, какие-то постоянные крики там были обыденным явлением. Жильцы района были недовольны этим шумом, писали очень много жалоб, и в итоге кафе закрыли. Но пьющих от этого меньше не стало, теперь только все собираются возле магазинов. Вот пойдешь что-нибудь купить, не только вечером, но иногда и днем, так обязательно какая-нибудь компания стоит. Они вроде ничего плохого не делают, если только самим себе и своим родителям, но сам факт того, что приходится постоянно встречать кого-то не в адекватном состоянии настораживает. Хочется, чтобы как-то эта ситуация изменилась. Потому что если бы не это, сам район для проживания можно было бы назвать идеальным.

«На наш район как-то махнули рукой»

Еще одна жительница района Светлана видит его основную проблему в другом. Ее беспокоит внутреннее состояние дворов в районе.

— Мне кажется, что на наш район как-то махнули рукой уже. Раньше здесь было очень хорошо, чисто и приятно. Сейчас же, можно сказать, ничего хорошего нет. Очень грязно, никто не убирается, спасибо хоть мусор вывозят. До сих пор вот, например, со двора не вывезена листва, кусты никто не обрезает, жильцы делают это летом самостоятельно, потому что тут пройти невозможно, все в зарослях. Лавочки тоже уже сколько времени не отремонтированы, да что они, зимой даже дорожки никак не прочищаются. Я не знаю, в чем тут проблема, может, в нехватке техники.

Женщина также отмечает и запущенность самих домов. Несмотря на то, что в прошлом году в доме на проспекте Любимова, в котором она живет, сделали капитальный ремонт, осталось много недочетов.

— Наш дом был введен в эксплуатацию в 1984 году, я с того момента тут и живу. Вот в том году мы дождались капремонта — нам в туалетах и под ваннами поменяли трубы, заменили и газовую трубу. Но на самом деле жильцы в основном уже сами себе многое сделали, например, поменяли проводку. Когда делали капремонт, никто не обратил внимание, что в подъездах не ящики, а какое-то ломотье, помещения уже много лет не побелены, везде паутина болтается, а из ЖКХ на уборку к нам месяцами никто не приезжает. Перед Новым годом, видимо, придется самим собираться и убирать все, и то если жильцы захотят, потому что у нас тут много молодежи сейчас живет, а они ничего делать не намерены. Некоторые даже могут идти и кинуть свой мешок с мусором возле мусоропровода, как будто за них кто-то его должен убирать.

Есть у Светланы и вопросы насчет развлечений в районе.

— За время моей жизни тут построили парк Павлова. Это большой плюс, там хотя бы какие-то концерты по праздникам проходят, хоть какое-то развлечение для людей. А к тому, что дети Курган как горку используют, я нормально отношусь. Опять же им нужно как-то развлекаться. Мы сами в молодости, мои дети и внуки также катались. Я думаю его начали использовать в целях развлечений, потому что других альтернатив нет. Вот раньше недалеко отсюда заливали катки, делали бортики, дети туда ходили, а сейчас им в районе и деться некуда.

«Район не особо изменился, только сильно расстроился»

У Любови Ивановны на этот счет совсем другое, но похожее мнение. Она говорит, что дети на санках тут катались всегда.

— Это воспринимается как в порядке вещей. Наверное, потому что изначально не было никакого запрета. Если бы сразу людям сказали, что это культурно-историческая ценность, обозначили это как-то, оградили его, то и отношение у местных было бы совсем другим.

Женщина живет на Рафиева более тридцати лет, квартиру получила от государства. Но, когда еще не жила здесь, с мужем и маленькими детьми приезжала сюда на рыбалку.

— Здесь раньше не было столько настроено. Там, где сейчас «Гиппо», было поле, а если пройти в его глубь, то попадаешь на речку. Река Мухля там и сейчас есть, а рядом сделали небольшой парк. Летом туда люди ходят загорать, а так многие гуляют. Вообще, район не особо изменился, только сильно расстроился. В новостройки через дорогу от кургана в основном заселяли «чернобыльских». Сейчас даже не знаю, кто там живет. Наверняка, многие квартиры уже продали. То, что район расширяется, не считаю плохим решением, людям же где-то жить надо, а лично мне такое количество людей не мешает.

Самым большим преимуществом для себя Любовь Ивановна считает то, что живет напротив яблоневого сада. Сейчас там остановка общественного транспорта имеет аналогичное название.

— Мы, когда заселились, очень часто ходили с колясками гулять по этому саду. Это было блаженство. И сейчас тоже часто там гуляю, людям в возрасте особо не из чего выбирать — можно прогуляться по району или магазинам, вот и все занятия. Сейчас там рядом с садом тоже построили какие-то дома и детский сад, но летом там такая красота. Очень много яблок, люди приезжают из разных уголков Минска, вывозят мешками. Зимой там можно увидеть много зайцев, а весной, когда все цветет, вообще не отойти, такая красота. Кстати, этот сад хотели снести года четыре назад. К нам по домам приходили за подписями, но насколько я знаю, ни один человек не дал свое согласие. По итогу вопрос закрыли и пока к нему не возвращаются. Не хотелось бы лишаться такого замечательного места, там и сейчас с детьми часто прогуливаются.

Любовь Ивановна также рассказывает, что недалеко от яблоневого сада сейчас открыли диспетчерскую станцию общественного транспорта.

— Раньше там была гора, где для спортсменов установили какие-то трамплины, вот мы туда с детьми ходили тоже на санках и лыжах кататься. А вообще могу сказать, что район хороший, многое сделано для удобств людей. Да, есть свои недостатки, но к ним, считаю, нужно относится проще и понимать, что подобное будет везде.

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