Гол, пас и буллит: Шарангович вновь принес баллы «Калгари» в НХЛ 15.12.2023, 12:52

Егор Шарангович

Фото: Calgary Flames / X.com

Белорус набирает очки в пятом матче подряд.

Егор Шарангович в НХЛ набирает очки в пятом матче подряд. В игре «Калгари»–«Миннесота» белорусский нападающий забросил две шайбы, пишет tochka.by.

Хоккеист открыл счет команды на 14-й минуте встречи. Ко второй шайбе он также «приложил» клюшку и отдал голевую передачу.

Три периода закончились со счетом 2:2, и команды дошли до послематчевых буллитов. Шарангович стал единственным из «Калгари», кто смог реализовать этот бросок.

Но в «Миннесоте» забить буллит получилось у двоих хоккеистов, и «Калгари» проиграла. Хотя два очка за эту игру команда все-таки «отбила».

Как пишет Telegram-канал «Хоккей Беларуси», Егор Шарангович – единственный, кто в этом сезоне НХЛ забрасывал за «Калгари» в буллитной серии. Кроме этого, белорус забивает уже в четвертом матче подряд, а очки зарабатывает и того больше – в пяти. Всего за этот сезон НХЛ Егор набрал 18 (10+8) очков.

Как дела у Протаса?

Алексей Протас также продолжает набирать очки. В матче против «Филадельфии» белорус сделал две голевые передачи.

Для него игра закончилась с показателем полезности «+1».

Всего у Протаса 13 (3+10) очков в 25 матчах сезона НХЛ.

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