Гол, пас и буллит: Шарангович вновь принес баллы «Калгари» в НХЛ
- 15.12.2023, 12:52
Белорус набирает очки в пятом матче подряд.
Егор Шарангович в НХЛ набирает очки в пятом матче подряд. В игре «Калгари»–«Миннесота» белорусский нападающий забросил две шайбы, пишет tochka.by.
Хоккеист открыл счет команды на 14-й минуте встречи. Ко второй шайбе он также «приложил» клюшку и отдал голевую передачу.
Видео: Хоккей Беларуси / Telegram pic.twitter.com/f58xAOZupp— Фото/Видео (@FotoVid81878667) December 15, 2023
Три периода закончились со счетом 2:2, и команды дошли до послематчевых буллитов. Шарангович стал единственным из «Калгари», кто смог реализовать этот бросок.
Но в «Миннесоте» забить буллит получилось у двоих хоккеистов, и «Калгари» проиграла. Хотя два очка за эту игру команда все-таки «отбила».
Как пишет Telegram-канал «Хоккей Беларуси», Егор Шарангович – единственный, кто в этом сезоне НХЛ забрасывал за «Калгари» в буллитной серии. Кроме этого, белорус забивает уже в четвертом матче подряд, а очки зарабатывает и того больше – в пяти. Всего за этот сезон НХЛ Егор набрал 18 (10+8) очков.
Как дела у Протаса?
Алексей Протас также продолжает набирать очки. В матче против «Филадельфии» белорус сделал две голевые передачи.
Для него игра закончилась с показателем полезности «+1».
Всего у Протаса 13 (3+10) очков в 25 матчах сезона НХЛ.