«Россияне притворяются мертвыми и часами прячутся под телами товарищей» 2 15.12.2023, 12:58

1,134

Боец ВСУ описал жестокие бои за Авдеевку.

Заместитель командира 25-го штурмового батальона ВСУ, который обороняет Авдеевку, Иван Смага заявил, что в попытках захватить Авдеевку российские войска пытаются продвигаться очень малыми группами и несут огромные потери. У врага больше военных ресурсов, чем у ВСУ, однако вопрос об уходе защитников от города не обсуждается.

«Здесь десятки тел оккупантов. Они пытаются продвигаться. Мы их убиваем. Отправляют еще. Изначально это были группы по 10 человек. Теперь это один - два - три без поддержки. Командир использует их, как живое мясо», - рассказал Смага изданию The Guardian.

Он отметил, что российские захватчики используют разные методы - некоторые ползали по ледяной земле, а другие рыли норы, «как мыши». Несколько вражеских бойцов притворялись мертвыми, часами лежа рядом с телами погибших товарищей.

«Мы наблюдаем за ними. Они лежат под теплыми телами. В конце концов они поднимаются, двигаются», - добавил Смага.

Он подчеркнул, что россияне хотя и могут быть идиотами, у них больше ресурсов. Так, на Авдеевском выступе враг накопил 40 тыс. военных, танки, бронемашины МТ-ЛБ советских времен и 152-миллиметровые гаубицы.

«У нас достаточно, чтобы защититься от нападения. Но если они будут продолжать наступать, нам понадобится гораздо больше», - рассказал заместитель командира 25 батальона.

Боец признался признался, что с конца лета его подразделение получает меньше боеприпасов.

Авдеевский коксохимический завод под украинским флагом

В материале издания говорится, что оккупанты совершили серию рейдов на Авдеевский коксохимический завод. Они захватили важный Террикон, но пока не смогли пробить заграждения по периметру.

«Завод наш. Ни один российский солдат внутрь не попал», - подчеркнул Смага.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».