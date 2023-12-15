Силовики задержали в Минске доцента БГУ
- 15.12.2023, 13:01
В 2020-м году он принимал участие в митингах.
В Минске силовики задержали доцента кафедры коммуникативного дизайна БГУ Алексея Семенцова. Об этом сообщили приближенный к ГУБОПиК телеграм-канал.
«В 2020 году 3−4 раза принимал участие в митингах, был подписан на экстремистский канал и друзьям, которые живут в России, писал о событиях в Минске», — заставили сказать мужчину на «покаянном» видео.
«Важно отметить, что информация про нарушителя предоставлена ответственными лицами из БГУ из-за систематической пропаганды персонажем экстремизма и гомосексуализма среди студентов», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Алексей Семенцов — член Международной общественной ассоциации «Союза дизайнеров», лауреат международных и республиканских конкурсов.
В 2009 году награжден грамотой БГУ «За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов».
В 2011 году ему была вручена благодарность Министерства культуры, в 2012 — почетная грамота ректора БГУ.