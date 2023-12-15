Из средневековья 1 Эль Мюрид

15.12.2023, 13:23

2,898

Пока они сидят, вцепившись зубами в кресла, жизнь проходит мимо.

Фатальная проблема кремлевских находится в их дремучести и архаичности. Что в целом неудивительно, так как в социальном смысле они, как выходцы из криминального сословия, так и остались в рамках традиционной психики. Но на дворе 21 век, и это не фигура речи. Это уже будущее, которое они не в состоянии даже спроецировать на свое дремучее сознание. Отсюда и дикое несовпадение их представлений о прекрасном с реальной жизнью за стеклами их мерседесов.

Более того: даже нации — это уже уходящее прошлое.

Мир сегодня пытается найти новый источник развития в строительстве глобальных структур. Выходит пока не очень, те уродцы, которые возникают в ходе процесса глобализации, выглядят страшновато. И пока еще есть пространство для новых идей, которые могут создать новые глобальные проекты. Иные, более человечные и привлекательные.

Но в том и дело, что люди из средневековья не способны отвечать на вчерашние вызовы, а нужно заниматься вызовами из завтра. Время — вот то, что эти дикари крадут у россиян. Самый бесценный и невосполнимый ресурс. И пока они сидят, вцепившись зубами за свои кресла, жизнь проходит мимо России, которая вместе с ними погружается в болото архаики.

Эль Мюрид, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».