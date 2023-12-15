ВСУ отбросили крупную российскую бронеколонну на окраине Синьковки 1 15.12.2023, 13:29

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Девять вражеских бронемашин с десантом тщетно пытались захватить сельский дом.

Девять вражеских бронемашин с десантом на броне пытались заскочить на окраину села Синьковка на Харьковщине и захватить один из сельских домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись тщетной атаки оккупантов на сельский дом опубликована в соцсетях.

«Эти кадры в полной мере раскрывают масштабы мощного механизированного штурма оккупационными войсками Синьковки на Купянском направлении. Немалая бронеколона противника высаживает пехоту и откатывается назад, кое-где наматывая на гусеницы своих же солдат», - отмечает в комментарии автор публикации.

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