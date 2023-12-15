Австрийский миллионер, разыскиваемый Интерполом, использовал Минск как перевалочную базу 15.12.2023, 13:37

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Ян Марсалек

Его компания помогала российским шпионам.

Как пишет The Wall Street Journal, в июне 2020 году тогдашний гигант системы обработки платежей Wirecard сообщил о неплатежеспособности и исчезновении 1,9 миллиардов евро наличными. Почти в то же время ее операционный директор Ян Марсалек (Jan Maršálek) на частном самолете из Австрии прилетел в Минск. Сразу после приземления мужчину на машине отвезли в Москву, где он получил российский паспорт на вымышленное имя.

После многочисленных международных расследований представители разведывательных, полицейских и судебных органов в нескольких странах теперь заявляют, что 43-летний уроженец Австрии использовал свою платежную компанию для того, чтобы незаконно помогать Главному разведывательному управлению России и Службе внешней разведки России переводить деньги для финансирования тайных операций по всему миру: платить офицерам разведки и информаторам, переправлять деньги в зоны конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке.

Марсалек также обвиняется в помощи военной кампании Евгения Пригожина. По данным западной разведки, сейчас мужчина проживает в Дубае и по поручению российских чиновников участвует в реконфигурации бизнес-империи Пригожина в Африке.

В то же время эти западные чиновники подозревают, что Марсалек собирал информацию об иностранных клиентах Мюнхенской Wirecard, в первую очередь о главном разведывательном агентстве Германии (BND) и Федеральном агентстве уголовной полиции Германии (BKA), а затем передавал ее Москве. Представители разведки заявили, что им пришлось сменить место жительства и создать новые имена для некоторых людей, которые, возможно, были скомпрометированы.

В прежние времена Wirecard была гигантом интернет-платежей, которая своими оборотами превосходила PayPal I Square, обрабатывая в год транзакции на 140 миллиардов долларов. Сам Марсалек любил богатую жизнь, зарабатывая миллионы долларов, мужчина путешествовал по миру на частных самолетах. Как упоминают его бывшие коллеги, Марсалек также был одержим миром шпионажа и часто делал намеки на свои связи с офицерами разведки. А на своем столе держал статуэтку Владимира Путина.

Ян Марсалек родился в небольшом городке недалеко от Вены в 1980 году. Его дед — Ганс Марсалек — этнический чех, коммунист и боец сопротивления, переживший концентрационный лагерь. После войны он стал соучредителем организации, которая позже стала австрийской разведывательной службой.

В этом году австрийский историк Томас Риглер (Thomas Riegler) основываясь на подсказках, найденных в архивах, предположил, что Ганс, скорее всего, был двойным агентом, работавшим на Советский Союз.

Сам же Ян, не получив свидетельства о среднем образовании, самостоятельно научился компьютерному программированию и открыл свою первую компанию по продаже программного обеспечения в 2019 году, когда ему было 19 лет.

Через год он присоединился к Wirecard, которая тогда в основном представляла платежные услуги порносайтам и сайтам азартных игр. Компания быстро росла, ее акции вошли в индекс «голубых фишек» Dax-30. Это был редкий для немецкой истории случай успеха в сфере технологий.

Wirecard пользовалась таким авторитетом в Германии, что тогдашний канцлер Ангела Меркель просила китайского лидера Си Цзиньпина, чтобы тот позволил компании получить доступ к китайскому рынку.

Двое бывших деловых партнеров Марсалека сообщили, что мужчина рассказал им о своей работе как на российские спецслужбы, так и на их западных коллег. Марсалек хвастался, что путешествовал с российскими партнерами в Ливию и Сирию, и говорил, что занимался переводами средств для российских силовиков и наемников.

Служба внешней разведки Германии (BND) и Федеральное агентство уголовной полиции Германии (BKA) сообщили парламенту в ходе публичного расследования, что они использовали кредитные карты Wirecard и банковские счета для своих агентов за рубежом и оплаты информаторов внутри страны и за рубежом.

Представители Службы безопасности Германии заявляют, что настоящие лица агентов не связаны с тайными банковскими счетами, поэтому способность Марсалека передавать России конфиденциальные данные о деятельности Германии была ограничена.

Но по словам чиновников, знакомых с расследованием, Марсалек имел доступ к псевдонимам агентов и мог отслеживать некоторые их перемещения и действия, имея информацию о платежах и покупках.

По словам следователей и сотрудников разведки, Марсалек, который в качестве руководителя летал по всему миру, выбрал Россию в качестве своего наиболее частого пункта назначения, совершив десятки поездок туда за годы до того, как ему пришлось сбежать в Москву.

Британские прокуроры утверждают, что с 2020 по 2023 год Марсалек руководил группой из пяти болгар, проживающих в Великобритании. Группу обвиняют, среди прочего, в содействии плану российского государства по похищению людей в Британии и за ее пределами, а также в организации операции по слежке в Черногории. Сейчас они находятся под следствием.

Несмотря на то, что Марсалек находился в списке самых разыскиваемых Интерполом, в 2021 году ему удалось, используя чешский паспорт (один из десятков, которые он имеет), создать консалтинговую фирму в Лондоне. Следователи считают, что скорее всего фирма использовалась для маршрутизации платежей шпионской сети. В прошлом году она закрылась.

В то время как над бывшим генеральным директором Wirecard Маркусом Брауном идет суд по обвинению в мошенничестве и других преступлениях, Ян Марсалек находится в международном розыске. Власти Германии выдали международный ордер на его арест.

Браун отрицает свою виновность, а его адвокат заявляет, что бывший генеральный директор ничего не знал о шпионской деятельности Марсалека.

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