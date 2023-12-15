«Это биполярка, Путин находится в другом психическом статусе» 15.12.2023, 13:43

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По телевизору показали хихикающего человека с шизоафазией.

В России 14 декабря состоялось большое шоу с участием Владимира Путина – так называемая «прямая линия». Глава Кремля даже делал вид, что отвечает на «неудобные» вопросы журналистов.

К примеру, одним из них был вопрос о дефиците яиц в России. В эксклюзивном интервью «24 Каналу» советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на циничные заявления Путина на «прямой линии», на которой диктатор проявил весь свой артистизм.

Что не так с «неудобными» вопросами на «прямой линии»

«Неудобные» вопросы Путину – это очередная иллюзия свободы слова.

«А в чем неудобство и были ли ответы на эти вопросы? Если говорят, мы не можем купить яйцо, потому что оно дорогое», – отметил Подоляк.

После этого вопроса Путин со своей фантазией сказал, что яйца используют на вакцину против кори. Российский президент говорил о низкой иммунизации в Украине, и якобы приехавшие из нашей страны люди привезли в Россию корь. Поэтому россияне используют яичный белок для вакцины.

«Бред диктатора должен был показать, что этот человек якобы глобальный и разбирается в вакцинации и иммунизации. Только почему-то Путин не упомянул о масштабной сети биолабораторий и биологическом оружии, якобы производимом в Украине. Это биполярка, ведь Путин может одновременно в одном предложении сказать взаимоотрицательные вещи. Он в другом психическом статусе», – сказал советник главы ОПУ.

По его словам, нет смысла говорить о том, что были «неудобные» вопросы и возможные ответы, которые сказали бы, что Путин что-то понимает в этом мире. Все эти вопросы, как и «прямая линия», не имеют никакого смысла.

У России нет конкурентной политики и конкурентной политической дискуссии. Ведь тогда ключевой вопрос был бы, действительно ли Россия хотела зайти в Украину и уничтожить более 300 тысяч человек, чтобы Путин имел возможность рассказать об иммунизации Украины.

Дискуссия должна была быть совсем другая. Кроме того, мог бы прозвучать вопрос, точно ли России нужно было отказаться от эффективной монополии на сырьевом рынке Европейского Союза, от сверхприбылей, чтобы сейчас искать куда с демпингом отдать газ или нефть.

Россия идет ко дну современной цивилизации

Во время пресс-конференции Владимир Путин начал жаловаться на то, что не все запланированное, к счастью, россиянам удается. Так, диктатор прокомментировал перспективное поражение россиян на левом берегу Днепра в Херсонской области, мол, россияне «тактически отступили» на более выгодные рубежи.

Как отметил советник главы ОПУ, Путину желательно говорить о других цифрах: о потерях армии, о мобилизационных резервах и так далее. В то же время, глава Кремля рассказывал сказки, что численность группировки в зоне так называемой «СВО» 617 тысяч и дополнительно якобы набрали 486 тысяч контрактников.

«России пора говорить о конкретных потерях в войне, а не о потерях Украины», – добавил Подоляк.

По его мнению, нет смысла анализировать изречения российского президента. Путин ведь не разбирается в том, о чем он говорит. Это абстракция, фейки, совершенно бессмысленные «словоизлияния», «шизоафазия». Он эту «словесную окрошку» будет продолжать постоянно использовать.

Военное производство Россия на коленях вымаливает в Северной Корее дополнительно 100 – 200 – 300 тысяч снарядов. Да, это много и было бы желательно, чтобы Украина в рамках собственной снарядной коалиции имела бы более быстрый график поставки боеприпаса 155-го калибра. Однако это вопрос логистики, финансирования этих программ, производственных возможностей в европейских странах и так далее.

«Россия находится в совершенно ином состоянии. «Хихикающий» человек, рассказывающий об этом всем, за год будет говорить, мол, мы потеряли миллион людей, но разве для 140-миллионной страны это много?», – сказал советник председателя ОПУ.

Чтобы быстро компенсировать потери, Путин прикажет взять еще мигрантов, запретить аборты и всех будут отправлять на линию фронта и будут говорить, что это «индульгенция». Россия постепенно идет туда, где и должна находиться – на дне современной цивилизации.

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