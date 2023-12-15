«В нынешней Беларуси такое даже представить невозможно» 15.12.2023, 13:49

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Гжегож Браун

Что общего у Лукашенко и польского пророссийского политика Брауна.

Читатель сайта Charter97.org, который живет в Белостоке, провел параллели между политической жизнью в Польше и Беларуси:

— Живя в Польше, обращаем внимание на различные аспекты жизни в этой стране, включая политические. Естественно, мы замечаем кардинальные отличия от ситуация в Беларуси, где царит антинародная диктатура.

Например, на днях польский Сейм нового созыва отклонил кандидатуру премьер-министра, предложенную президентом, а также утвердил новый состав правительства во главе с Туском. В нынешней Беларуси такое даже представить невозможно.

В настоящем, живом парламенте случаются и скандалы. Вот депутат от ультраправой «Конфедерации» Гжегож Браун устроил антисемитскую выходку, залив пожарной пеной ханукальные свечи. Моя жена смотрела на эти чудеса огромными глазами, так как никогда такого не видела на родине.

А я, к счастью, успел увидеть, так как старше своей жены. Сразу же вспомнил первую половину 90-х годов, когда и наша страна имела избранный народом парламент. Из зала заседаний велись трансляции, все желающие могли наблюдать, как представители различных политических сил ведут споры, которые иногда переходили в ссоры.

Был в тогдашнем парламенте и свой шут вроде польского Брауна — это молодой провинциальный депутат Александр Лукашенко. Он был от всех бочек затычкой: безостановочно бегал к микрофону, выступая на разнообразные темы — от животноводства до языкознания. При этом Лукашенко не скрывал своих ярко выраженных антибелорусских взглядов.

Еще одна разница, польские депутаты отреагировали на антисемитский поступок Брауна. Его не только осудили на словах, но и наказали, отстранив от участия в заседаниях.

А вот белорусские депутаты к своему шутливому коллеге отнеслись снисходительно. Тот на 100% использовал парламентскую трибуну, втерся в доверие населению обещаниями и взобрался в 1994 году на высший государственный пост — президента.

Лукашенко и поныне там сидит, уже 29 лет. За это время изменилось многое и многие. Парламентаризм в Беларуси исчез как явление. А с Лукашенко что? Был молодой депутат-аграрник, стал старый палач-каратель.

К сожалению, в 1994-м белорусское общество не сдало экзамен на зрелость. Сейчас мы все вынуждены платить высокую цену за науку. Но учиться никогда не поздно. Белорусы сейчас учатся у своих соседей-поляков, чтобы впредь не повторить досадных ошибок.

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