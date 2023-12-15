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На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета: десятки пострадавших

  • 15.12.2023, 14:01
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На Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета: десятки пострадавших

Мотив неизвестен.

На Закарпатье в здании Керецковского сельсовета депутат взорвал гранаты. В результате взрыва 26 человек получили ранения.

Шесть раненых, включая подрывника, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в национальной полиции Украины.

«Сегодня в 11.37 на линию «102» поступило сообщение, что в здании Керецковского сельсовета Мукачевского района во время заседания сессии один из депутатов подорвал гранаты», – говорится в сообщении.

По данным Нацполиции, в результате происшествия пострадали 26 человек, шесть из них – в тяжелом состоянии.

Медики пытаются реанимировать мужчину, который взорвал гранаты. Сначала в Нацполиции заявляли, что он погиб при взрыве, однако впоследствии у мужчины обнаружили сердцебиение.

Информации о причинах, которые подтолкнули депутата сельсовета к подобному поступку, пока нет.

Закарпатский журналист Виталий Глагола опубликовал видео с момента подрыва. На нем видно, как в разгар сессии в зал заходит мужчина и становится в дверях. В какой-то момент он бросает на пол минимум три гранаты, которые спустя мгновение взрываются.

На месте происшествия, заверили в Нацполиции, работают все профильные службы, следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники и криминалисты. Продолжаются первоочередные следственные действия.

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