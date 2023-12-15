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Минчане заметили в Шабанах «приунывшую» новогоднюю елку

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  • 15.12.2023, 14:03
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Минчане заметили в Шабанах «приунывшую» новогоднюю елку

Дерево пришлось менять.

Минчане заметили в Шабанах «приунывшую» елку, пишет «Минск-Новости». В администрации района заявили, что дерево повреждено.

Потрепанная елка собрала много комментариев, например: «газом надышалась возле дороги, вот и приуныла», «зато живая», «по мне так елка елкой».

«Елка серьезно повреждена. В ближайшее время эту уберем и поставим другую», — рассказали в администрации Заводского района.

Днем 15 декабря поврежденную елку заменили на новую.

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