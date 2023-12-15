Россию выгоняют из Дунайской комиссии 15.12.2023, 14:05

Министр иностранных дел Украины раскрыл подробности.

Россию лишают членства в Дунайской комиссии из-за ее ракетных и дроновых ударов по Нижнему Дунаю в Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter (X).

По словам главы МИД Украины, такое решение Дунайская комиссия приняла на 100 юбилейном заседании под председательством Украины. Она основывается еще и на решении от 17 марта 2022 года, когда россиянам запретили участвовать во всех встречах и исключили их из состава секретариата Комиссии.

Россию обязали выйти из организации до 29 февраля 2024 года. Если Москва этого не сделает, члены Дунайской комиссии не будут признавать свои обязательства перед РФ по Белградской конвенции о режиме судоходства на Дунае.

Добавим, что Дунайская комиссия - это международная организация, основана Конвенцией о режиме судоходства на Дунае. Ее подписали в Белграде 18 августа 1948 года.

Членами Комиссии являются Австрия, Болгария, Венгрия, Германия, Молдова, Румыния, Сербия, Словакия, Украина и Хорватия.

Напомним, в ноябре 2023 года Россия впервые в истории была исключена Исполнительным советом ЮНЕСКО.

Позже стало известно, что Украина вошла в состав комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это является исторически событием.

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