Может ли Украина переименовать Россию в Московию и что это даст 8 15.12.2023, 14:21

2,874

Эксклюзивные подробности.

В Украине пока не намерены официально переименовывать название «Россия» на «Московия», заменить термин «российский» на «московский», а «Российская Федерация» на «московская федерация».

Говорят, это повлечет за собой необходимость переписывать всю картографию и учебники в стране, но даже замена названия государства-террориста в украинском обществе не повлияет на его использование в мире.

Такую информацию OBOZ.UA получил от Секретариата Кабинета Министров Украины в ответ на журналистский запрос.

Кто инициировал переименование?

Идею с изменением наименования государства-террориста России представили граждане Украины после полномасштабного российского вторжения. В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента Украины появилась соответствующая петиция, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей – 25 792.

Может ли Украина переименовать Россию в Московию и что это даст: эксклюзивные подробности

Уже 10 марта 2023-го к петиции был добавлен ответ президента. Согласно ему, Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю комплексно обработать этот вопрос, поскольку он «нуждается в тщательной проработке как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия».

Как изучали вопрос?

Из документов-ответов, которые OBOZ.UA получил по запросу от Секретариата КМУ, известно, что изучать вопрос переименования России в Московию премьер поручил ряду министров при участии ученых.

Среди должностных лиц в этом списке были министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр юстиции Денис Малюска, глава Государственной службы статистики Игорь Вернер, первый замглавы Украинского института национальной памяти Максим Ярмистый (ныне он – госсекретарь МОН), а также на сегодня уже бывшие министры – Александр Ткаченко (культуры и информационной политики) и Сергей Шкарлетт (образования). Сторону ученых, кроме упомянутого Института нацпамяти, представила также Национальная академия наук, в частности Институт истории Украины и Институт государства и права им. В. М. Корецкого.

Им дали срок до 24 марта 2023 года проинформировать о проделанной работе автора петиции – Шахворостову В. А. и представить Кабмину проект письма президенту.

Может ли Украина переименовать Россию в Московию и что это даст: эксклюзивные подробности

Что решили с переименованием?

Согласно письму КМУ от 3 апреля 2023 года №7772/0/2-23, каждая из привлеченных к рассмотрению вопроса сторон высказала «существенные предостережения против переименования», ссылаясь на «практические аргументы международно-правового характера».

«С точки зрения международного права использование Украиной другого названия по отношению к российской федерации никоим образом не повлияет на продолжение использования другими государствами и международными организациями актуального названия российского государства… Международная стандартизация географических названий должна основываться на соответствующей стандартизации национального уровня, где безусловный приоритет имеет стандарт самоназвания государства», – говорится в письме Шмыгаля президенту.

Там признали, что использование названия Московия имеет исторические основания и в пределах одной страны отсутствует запрет для такого переименования. Однако, убеждены авторы рассмотрения вопроса, это повлечет за собой необходимость пересмотреть всю национальную нормативно-правовую базу, картографическую продукцию, учебники и т. д.

«С учетом запроса украинского общества на противодействие российской пропаганде и развенчанию исторических мифов российской федерации с целью выработки оптимального решения, вопрос о переименовании требует глубокого изучения, тщательного научного исследования проблематики, анализа нормативно-правовой базы, которая будет нуждаться в пересмотре, расчете финансовых потерь», – констатировали в ответе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».