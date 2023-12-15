Как отмыть от нагара стеклянные формы для запекания: лучшие способы

Как отмыть от нагара стеклянные формы для запекания: лучшие способы1
- 15.12.2023, 14:26
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Вы можете сделать раствор самостоятельно, используя доступные ингредиенты.
Стеклянные формы для запекания – это удобный и хороший способ подать блюда на стол, не перекладывая их на другую тарелку. Но со временем на поверхности образуются коричневые пятна от нагара и жира, которые трудно удалить обычным средством для мытья посуды.
OBOZ.UA нашел лучшие способы, которые помогут справиться с этим. Вам не нужно тратить деньги на агрессивные химические средства, вы можете сделать раствор самостоятельно, используя доступные ингредиенты.
Кукурузный крахмал и уксус
Смешайте по одной чайной ложке крахмала, уксуса и воды, чтобы получилась густая паста. Нанесите смесь на посуду и оставьте на 5-10 минут. Затем мягкой щеткой протрите необходимую поверхность и промойте все теплой водой. Крахмал размягчит грязь, а уксус придаст блеск и привлекательный вид стеклянной форме.
Пищевая сода
Это незаменимый помощник в уборке и стирке для каждой хозяйки. Посыпьте содой форму, добавьте несколько капель моющего средства и залейте горячей водой. Оставьте так на 15-20 минут. Затем тщательно все протрите губкой. Абразивное действие соды поможет быстро удалить устаревший жир и стойкие пятна.
Зубная паста
Зубная паста также эффективно удалит коричневые пятна на стеклянной форме. Для этого нанесите пасту на необходимые участки и тщательно почистите все щеткой. После удаления грязи обязательно помойте форму моющим средством и высушите.