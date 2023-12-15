«Трусливый старичок испугался» 15.12.2023, 14:34

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В «Прямой линии» Путина бросается в глаза важный нюанс.

Украинский блогер и журналист Денис Казанский на своем YouTube-канале проанализировал «Прямую линию» Путина с народом и его большую пресс-конференцию, подчеркнув, что ни на один по-настоящему острый вопрос президент РФ так и не ответил.

В ходе «Прямой линии» на экраны выводились вопросы, которые люди присылали по СМС. Но как раз их Путин игнорировал, потому что вопросы там были очень неудобные.

«Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?

Как можно переехать в Россию, про которую рассказывают по «Первому каналу»?

Когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной?

За что наша страна борется на Украине?

Когда закончится война?

Когда будет мир над головой?

Когда начнутся мирные переговоры?

Почему, переехав в Крым через мост, мобильная связь включает роуминг, если Крым – Россия?

Когда мобилизованных отпустят? Почему 300 тысяч человек должны служить за всю страну?» – спрашивали россияне, однако так и не дождались какой-либо реакции от своего президента.

Были также и локальные вопросы от жителей разных регионов, например: «В Донецке на ул. Цусимская снова нет воды 7-й день. Помогите с решением этой проблемы. Водоканал отвечает невнятно».

«Это, видимо, демонстрация высокого уровня жизни, который Россия принесла в Донецк», – с иронией прокомментировал Денис Казанский.

Что касается так называемых журналистов, которые приехали из оккупированных Луганска и Донецка, то они и вовсе заявили Путину, что в их городах никаких проблем нет, поэтому и вопросов к президенту РФ у них тоже нет.

И вместо того чтобы задавать вопросы, они просто поблагодарили Путина за счастливую жизнь и достаток.

«Но люди, которые живут в оккупированных городах, постоянно обращаются к Путину и задают ему вопросы и по поводу зарплат, и по поводу восстановления своих городов. Они часто записывают видеообращения, вот только на эти вопросы Путин отвечать боится, – отметил Казанский. – Вот и весь великий лидер. Трусливый старичок испугался и ни на один из по-настоящему острых вопросов так и не ответил, потому что ответов у него попросту нет».

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