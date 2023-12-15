Эксперт рассказала белорусам о самом выгодном месяце для отпуска 15.12.2023, 14:37

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Как лучше работать в 2024-м году?

В конце года самое время подумать про следующий отпуск. Как правило, наниматель должен составить график, как будут отдыхать сотрудники, до 5 января. Издание Onliner.by изучило, что нас ждет в 2024 году и когда будет выгодно уйти в отпуск.

Важные моменты, которые надо знать про отпуск: график обязаны составлять в любой организации, при этом наниматель должен учитывать мнение работников, нарушать график он не может (иначе штраф).

С 1 января 2024 года в Трудовом кодексе закрепят право работника делить отпуск больше чем на две части. Колдоговор для этого станет необязателен, такую опцию можно будет прописать в локальных нормативных правовых актах.

Что с отпускными?

С нового года в плане выплат ничего не меняется.

Но если вас интересует, как получить побольше, то самым выгодным для отпуска в 2024 году будет октябрь. Как это получается, пояснила эксперт в сфере трудовых отношений и оплаты труда Екатерина Анисимова.

Чем больше рабочих дней в месяце, тем дешевле рабочий день/час для сотрудника. А если рабочий день дешевый, то в это время выгоднее будет отдохнуть и получить больше выплат.

— Если у вас пятидневная рабочая неделя, то в октябре получается самый тяжелый месяц (184 рабочих часа), а в мае — самый легкий (158 рабочих часов). Выходит, что в октябре рабочий день при условном окладе 1500 рублей будет стоить 8,15 рубля (1500/184). Для сравнения возьмем май: там уже день стоит 9,49 рубля (1500/158), — приводит расчеты специалист.

Как отдыхать дольше?

Если денежный вопрос не на первом месте, а хочется подольше отдохнуть, тогда присоединяйте отпуск к большим выходным. Праздничные нерабочие дни не входят в число дней отпуска.

Шанс побыть в отпуске подольше есть в январе, если написать заявление с 3 января, тогда при пятидневной рабочей неделе вы будете свободны от рабочих вопросов с 30 декабря.

В марте плюс один выходной, а вот май выглядит самым интересным вариантом законно продлить отдых: там, как обычно, много выходных.

Например, если уйти с 29 апреля на 10 дней, то с учетом выходных можно не появляться на работе 18 дней — с 27 апреля по 14 мая.

Следующая возможность законно «растянуть» отпуск будет уже в ноябре.

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