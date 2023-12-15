Нацполиция Украины показала момент подрыва депутатом гранат в сельсовете на Закарпатье
- 15.12.2023, 14:41
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Видеофакт.
Национальная полиция Украины опубликовала видео с заседания Керецковского сельского совета в Закарпатской области, во время которого один из депутатов подорвал гранаты в пятницу, 15 декабря.
На кадрах видно, как мужчина заходит в комнату и держит руки в карманах. В этот момент люди что-то активно обсуждают. Затем депутат достает из карманов гранаты и бросает как минимум две на пол. Через мгновение раздаются взрывы.
Полиция сообщала, что в результате инцидента пострадали 26 человек. Подорвавшего гранаты депутата реанимируют. Других деталей пока нет.