В России запускают «валютную инквизицию» 15.12.2023, 14:45

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Рубль пытаются удержать от обвала.

Российские власти решили резко ужесточить контроль за трейдерами на валютном рынке, чтобы удержать рубль от падения накануне намеченных на весну президентских выборов, сообщает finanz.

Согласно принятому Госдумой закону, с 1 января ЦБ РФ получает полномочия отключать от торгов любого участника рынка, если сочтет, что его действия представляют «угрозу стабильности».

«Валютная инквизиция» Центробанка сможет запрещать как отдельные виды сделок, так и все сделки неблагонадежным трейдерам на срок до полугода, а кроме того - получит право вмешиваться в операции на уровне клиринга. В частности, ЦБ сможет требовать внести дополнительное обеспечение для сделок, либо заменить его.

С октября рубль уже находится под «валютной капельницей»: 43 крупнейших экспортера обязаны заводить в Россию не менее 80% экспортной валюты, а затем продавать на бирже не менее 90% этого объема.

Источники «Медузы» в Кремле утверждают, что перед ЦБ поставлена задача опустить доллар до 80 рублей к мартовским выборам, где правящий почти четверть века Владимир Путин должен переизбраться на пятый срок. Но валюты для этого становится все меньше: в ноябре доходы от экспорта нефти и газа обвалились на 17% вслед за ценой сорта Urals, которая опускалась ниже $60 за баррель.

Держать рубль вечно у властей не выйдет: к концу 2024 года курс доллара поднимется до 110 рублей, прогнозирует аналитик «Финама» Александр Потавин.

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