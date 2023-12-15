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В Беларуси скоро исчезнет халва?

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  • 15.12.2023, 14:51
В Беларуси скоро исчезнет халва?

Предприятия испытывают серьезные проблемы с сырьем.

Предприятия «Белгоспищепрома» в этом году столкнулись с проблемами получения качественного сырья для халвы. Пути их решения обсуждало руководство концерна с представителем ЕЭК.

«В Республике Беларусь в этом году сложилась сложная ситуация с поставками необходимого для изготовления халвы ядра подсолнечника, соответствующего требованиям по содержанию кадмия», – рассказали в пресс-службе концерна.

В Беларуси нет производителей данного сырья. Основной поставщик – Россия.

«Наши предприятия контролируют каждую партию подсолнечника на содержание массовой доли кадмия. Как обеспечить белорусских производителей сырьем и не допустить критических ситуаций, обсуждали на площадке ЕЭК», – проинформировали в концерне.

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