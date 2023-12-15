«Ищи себе другую дурочку тогда»: как семейная пара из Жодино «разводила» мужчин на деньги 3 15.12.2023, 15:00

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Схема получила название «антикино».

В Жодино задержали супругов, которые участвовали в мошеннической схеме по выманиванию денег у мужчин, сообщили в Следственном комитете. Они работали по схеме с «покупкой билетов» на подставных сайтах, которая приводила к похищению денег с банковской карты жертвы.

Участниками мошеннической схемы были и 22-летний житель Жодино с 18-летней супругой. Они искали жертв, общались с ними и отправляли фишинговые ссылки. Работали с августа 2022 года.

Схема мошенничества в том, что сначала киберпреступники с фейковых аккаунтов от имени девушек знакомятся с мужчинами, потом общаются мессенджере с фотографиями и голосовыми сообщениями. Затем присылают фишинговую ссылку — для покупки билетов в кино или на концерт. По ней мужчины якобы бронируют места и оплачивают зал, вводя данные своих банковских карт — но на самом деле предоставляют мошенникам полный контроль над счетами. В СК такую схему называют «антикино».

Следователи опубликовали фрагмент разговора мошенницы с мужчиной. Там она манипулирует им, говоря, например, на слова о подозрительном сайте: «Не трать ни мое время, ни свое. Ищи себе другую дурочку тогда».

«На различных сайтах они знакомились с мужчинами от имени вымышленных девушек и в ходе общения предлагали провести время в кино либо сауне. Якобы для покупки билетов фигуранты отправляли жертвам фишинговую ссылку. Те вводили реквизиты своих банковских карт и лишались сбережений», — рассказали в СК.

На уловки супругов попались 20 жителей Беларуси. Всего они получили доход от мошенничества в сумме более 8,5 тысячи рублей.

Фигурантам предъявлено обвинение по ч.4 ст. 212 УК (хищение путем модификации компьютерной информации, организованной группой, в крупном размере), они под стражей.

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