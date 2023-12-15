Смесь конспирологии и стеба 1 Владимир Фесенко

15.12.2023, 15:07

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Владимир Фесенко

Путинское шоу встревожило россиян.

Соединение двух форматов — итоговой пресс-конференции и прямой линии — видимо сделано для усиления эффекта, но в итоге прямая линия свелась к чистой формальности. Путин практически почти не реагировал на вопросы граждан РФ, которые появлялись в бегущей строке. Даже российские комментаторы называют это действо ритуальным событием.

Каких-то сенсационных и знаковых заявлений на этом пропагандистском шоу не прозвучало. Из всего того, что сказал Путин по Украине, главным является то, что Россия не собирается прекращать войну против Украины. И над этим стоит задуматься тем наивным «миротворцам» (и на Западе, и, уже и в Украине), кто предлагает немедленно начинать переговоры с Россией. Путину не нужны переговоры, он снова выдвигает ультиматумы. Он будет вести войну, пока его не остановят. Остановить его можно только силой.

Подготовка этого шоу показала, что относительное большинство россиян все-таки хочет мира. Возможно, именно поэтому Путин заявил, что не будет новой волны мобилизации. По данным даже кремлевских политтехнологов, значительное число россиян очень боятся новой волны мобилизации. Мобилизация, однако, будет проходить, но в скрытой форме — под видом «добровольцев». Об этом говорят цифры по «добровольцам» (около полумиллиона), озвученные Путиным.

Еще одна показательная история с этим «шоу». У россиян своя реальность, суровая и проблемная, а у Путина своя — благостная и оптимистичная. Причем это касается и оценки ситуации на фронте, и социально-экономической ситуации в России. В бегущей строке во время путинского шоу даже проскользнул вопрос: как попасть в ту Россию, которую показывают на Первом канале. В настоящей России «яйца путина» продают поштучно, и за ними огромные очереди, а у Путина шутливая ремарка — «министр сказал, что у него с яйцами все в порядке.» Кстати, этот министр — младший Патрушев — Дмитрий. Путин вынужден был признать наличие этой проблемы, а также ряда других, в том числе, девальвацию рубля. Но он пытается успокоить россиян, что это, мол, временные проблемы. По мнению российских комментаторов, путинское шоу должно снять социальное напряжение, которое явно проявляется в нынешних условиях в России. Раньше эту функцию выполняла «прямая линия» Путина. Вот и сейчас эту технологию используют. Поэтому и показывали острые, якобы «неудобные» вопросы. За проблемы несут ответственность местные начальники и отдельные министры, а Путин эти проблемы якобы решает. Реальные проблемы в России он называет при этом «техническими сбоями». Но проблем становится все больше, а Путин этого признавать не хочет.

На десерт еще одна деталь — смесь конспирологии и стеба в восприятии российскими комментаторами сочетания цветов на пресс-конференции. Синий фон, желтая папка Путина. Кто-то пытается найти в этом глубокие и тайные смыслы. Какая ирония истории — еще несколько лет назад россияне толком и не знали, какие цвета украинского флага.

Владимир Фесенко, nv.ua

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