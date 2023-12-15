«Ник и Майк»: Хаотичные метания Лукашенко получились «не очень» 15.12.2023, 15:17

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Удавка затягивается все сильнее.

На этой неделе «синепалый» пытался убедить приближенных, что в Эмираты он ездил не отдыхать, а работать. А собравшееся накануне праздника руководство спецслужб, что зловредный Запад не спит, и почему-то не принимает действия России и ее «союзничка», пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

С зарубежным турне получилось «не очень».

Эмираты. Рассказывать, что за одну с трудом выпрошенную встречу на протяжении двух недель каникул, удалось решить все проблемы – просто сотрясать воздух.

Китай. Чтобы выполнить домашнее задание – решить проблему с транзитом, необходимо срочно договариваться с Польшей. Именно поэтому сигналы шлют все, даже Тертель предложил «перевернуть страницу» в отношениях.

И если с мигрантами все понятно – это вопрос регулируемый, тем более сейчас зима, то что делать с контрабандой, не очень ясно. Наработанные за предыдущие годы схемы и договоренности под угрозой. Меняются министры, меняется руководство всех служб.

Зимбабве. Наиболее понятная африканская страна. В ней удалось несколько закрепиться, но финансовые ресурсы небезграничны, и носят характер экспортного кредитования. Возможности для дальнейшего роста «неколонизаторов» крайне ограниченны.

Собственно, именно поэтому есть желание заняться некоторой экспансией в другие страны континента. Экваториальная Гвинея и Кения оказались единственно доступными вариантами. Но их позиции еще слабее, чем Зимбабве. К тому же местная пресса охарактеризовала это турне как африканскую помощь «синепалому» по выходу из международной изоляции. Унизительно, но как есть.

У африканского вояжа есть еще одно измерение. Не совсем понятно, кому оно было нужнее синепалому или Александру Зингману. Для Зингмана это GR самого высокого уровня. Демонстрация уровня связей, чтобы «решать вопросы». И если раньше в качестве свадебного генерала выступал Виктор Шейман, то теперь он затащил самого «синепалого».

В Кении «синепалый», похоже, понял, какую роль ему отвели и решил не участвовать в постановке. Отказ от посещения торжественных мероприятий по случаю национального праздника этой страны кенийцев очень расстроил и вместо того, чтобы усилить позиции Зингмана их ослабил.

Именно поэтому по приезду «синепалый» постановил совершить новый бросок туда, «где нас еще не знают» - в Индию. Похоже, российский опыт ничему не учит. Индия действительно не слишком привередлива в контактах с диктаторскими режимами, но рассчитывается рупиями, которые не покидают территорию страны. Фактически это превращает торговлю в конечном итоге в бартер.

Хаотичные метания по местам, «где еще принимают», свидетельствует об отчаянном поиске денег, чтобы как-то пройти через политические кампании 2024 и 2025 годов. Экономическая удавка затягивается все сильнее.

Тем временем Украина и Молдова получили зеленый свет на начало переговоров по вступлению в Европейский Союз. Как говорится, почувствуйте разницу.

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