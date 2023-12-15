Названо имя депутата, взорвавшего гранаты в сельсовете на Закарпатье 5 15.12.2023, 15:24

4,786

Сергей Батрин

Он был из партии «Слуга народа».

Гранаты на заседании сельсовета на Закарпатье, по данным местных СМИ, подорвал Сергей Батрин, депутат Керецковского сельского совета от партии «Слуга народа». В этот момент рассматривался вопрос принятия бюджета на 2024 год. В результате взрыва пострадали 26 человек.

Имя взрывателя назвало издание mukachevo.net. По информации с сайта Керецковской громады, Сергей Батрин родился 12 августа 1969 года, имеет среднее специальное образование и проживает в селе Кушница.

В сети есть информация, что на человека с такими данными ранее была зарегистрирована фирма, занимавшаяся пассажирскими перевозками.

На своей Facebook-странице Батрин в последнее время публиковал немало видео с критикой местных властей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».