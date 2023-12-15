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Названо имя депутата, взорвавшего гранаты в сельсовете на Закарпатье

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  • 15.12.2023, 15:24
  • 4,786
Названо имя депутата, взорвавшего гранаты в сельсовете на Закарпатье
Сергей Батрин

Он был из партии «Слуга народа».

Гранаты на заседании сельсовета на Закарпатье, по данным местных СМИ, подорвал Сергей Батрин, депутат Керецковского сельского совета от партии «Слуга народа». В этот момент рассматривался вопрос принятия бюджета на 2024 год. В результате взрыва пострадали 26 человек.

Имя взрывателя назвало издание mukachevo.net. По информации с сайта Керецковской громады, Сергей Батрин родился 12 августа 1969 года, имеет среднее специальное образование и проживает в селе Кушница.

В сети есть информация, что на человека с такими данными ранее была зарегистрирована фирма, занимавшаяся пассажирскими перевозками.

На своей Facebook-странице Батрин в последнее время публиковал немало видео с критикой местных властей.

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