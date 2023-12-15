Белорусские налоговики взялись за новогодние праздники 3 15.12.2023, 15:29

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Из-за очередного новшества вам может захотеться встречать Новый год дома.

Минская налоговая инспекция распорядилась, чтобы заведения общепита, в которых будут проходить новогодние банкеты, сообщали им подробную информацию о заказчиках празднований. Письмо об этом было разослано в такие заведения. Журналист «Зеркала» как представитель ресторации позвонил минским налоговикам и спросил, почему они разослали такое требование и грозит ли какая-либо ответственность

Налоговая инспекция Минска разослала письмо организациям общепита, в котором просит до 18 декабря предоставить им информацию о банкетах, которые пройдут в заведении с 15 до 31 декабря. Маленькие вечеринки налоговиков не интересуют, им хочется знать о банкетах, на которые придут более 15 человек. При этом заказчиком банкета может быть не только фирма, но и физлицо.

В письме налоговой указано, что сведения о заказчиках вечеринок должны содержать такие данные:

• кто заказчик: наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица;

• контактные данные заказчика;

• дата проведения банкета;

• количество участников;

• сумма заказа;

• форма оплаты (наличные/безналичные).

Налоговики ссылаются на Налоговый кодекс (подпункт 1.12 пункта 1 статьи 107), по которому они имеют право безвозмездно получать от организаций необходимые документы, информацию, сведения, составляющие коммерческую (профессиональную, банковскую, иную охраняемую законом) тайну.

Корреспондент «Зеркало» как представитель заведения общепита позвонил по телефону, указанному в письме рестораторам, чтобы уточнить, зачем такая информация нужна налоговикам.

— Предоставленная информация будет также охраняться налоговой также, как и вами. Она не полежит разглашению третьим лицам, — сообщил представитель столичной налоговой инспекции.

Инспектор сообщил, что эти данные собираются для контроля за полнотой отражения выручки предприятиями, так как в декабре налоговики усиленно контролирует заведения общепита. При этом мужчина заверил, что им не интересны сами заказчики, правда, не прокомментировал, зачем тогда нужно предоставлять личные данные людей.

— Госорганы всегда запрашивают сведения, ссылаясь на статью закона, так что у нас есть это право. Вы что, отказываетесь нам давать сведения? Решайте сами, что отвечать, напишите, что вы не будете давать нам такую информацию. Про ответственность [за непредоставление сведений] не могу вам сказать, мы еще не разговаривали по этому поводу. Ответственность за непредоставление сведений можно всегда найти.

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