Можно ли в Беларуси оставаться «над схваткой»? 15.12.2023, 15:48

1,058

фото: epa

Что по этому поводу говорил основатель «Хартии’97» Олег Бебенин.

В этом году один из старейших информационно-политических сайтов белорусского интернета «Хартия’97» отметил свое 25-летие.

О том, какие принципы заложил и каким человеком был основатель «Хартии’97» Олег Бебенин, рассказала главный редактор Charter97.org Наталья Радина.

— А каким вообще человеком был Олег Бебенин? Почему его смерть так всколыхнула людей? В чем секрет его личности?

— Олег был очень смелым. Он действительно хотел добиться для Беларуси свободы. Это было целью его жизни. У многих же какие в жизни цели? Всего побольше, потеплей, помягче и посытней. Конечно, все мы люди и хотим как-то неплохо жить, но должны же быть какие-то высшие цели.

До работы в журналистике Олег занимался «челночным» бизнесом и даже заработал очень неплохие деньги по тем временам. Однако потом полностью ушел в журналистику. Он считал, что только говоря людям правду, можно изменить жизнь в стране.

Ради этой цели он был готов рисковать собой. Потому что нам уже тогда, в 1990-х, было понятно, что эта власть до добра не доведет.

Олег, кстати, научил меня одной важной вещи. Я же заканчивала факультет журналистики БГУ. И благодаря Олегу поняла, что не надо загонять нас, журналистов, в какие-то рамки, как это все время пытаются делать, говоря, что «журналистика должна быть над схваткой». То есть, она якобы не должна быть «политизирована», и у журналиста не должно быть мнения — он должен быть исключительно «нейтральным».

Олег же говорил, что в ситуации диктатуры эта «нейтральность», по сути, аморальна. Кто бы ты ни был по профессии, ты должен быть на стороне людей, которых эта диктатура пытается уничтожить.

Нам было совершенно очевидно, что, например, диктатура всегда врет. И что — давать ее пропаганду на сайте? Какой в этом смысл?

«Хартию’97» часто обвиняли, что она дает точку зрения оппозиции, а не дает пропаганду властей. Но ведь это абсолютная чушь, так как, на мой взгляд, темы Лукашенко всегда хватало на сайте и в те годы мы активно пользовались, в том числе информацией БелТА и других официальных источников. Но в ситуации диктатуры, как и в ситуации войны, которую ведут сегодня против Украины Россия и режим Лукашенко, главная задача освещать те факты и темы, которые власти сознательно скрывают.

Мы с Олегом понимали уже тогда, что наша задача — давать альтернативную власти точку зрения, потому что у властей есть огромный пропагандистский ресурс, и он остается у них до сих пор. Это все телеканалы, все радиостанции, это огромное количество газет и сайтов: так было тогда, так это сейчас.

И наша задача — противостоять тому информационному давлению, которое оказывает на людей диктаторский режим. То, что сайт Charter97.org и сегодня остается ведущим информационным ресурсом, говорит о том, что наша линия пользуется поддержкой людей.

Поэтому Олег был провидцем в белорусской журналистике. Он понимал, что по-настоящему независимым медиа нужно работать именно в таком ключе.

Еще хотела бы добавить: Олег обладал мощной созидающей энергией. Это мне в нем нравилось больше всего. Есть люди-визионеры, которые всегда смотрят как-то дальше и видят, в каком направлении будут развиваться мир, а вместе с ним технологии и медиа.

Он очень любил жизнь… И я никогда не поверю в то, что он мог покончить с собой. Это просто невозможно. Убеждена, и этому есть очень много доказательств, что это все-таки политическое убийство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Charter97.org следующим образом:



ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url



РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com Если вам понравилась статья, вы можете поддержать сайтследующим образом:Bank Millennium S.A.ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, WarszawaPL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123BIGBPLPWFundacja “KARTA ‘97”Darowizna na cele statutoweСвязаться с нами можно по адресу