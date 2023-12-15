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В ГАИ назвали пять вещей, которые нельзя делать белорусским водителям во дворах

  • 15.12.2023, 16:01
В ГАИ назвали пять вещей, которые нельзя делать белорусским водителям во дворах

Иначе придется заплатить штраф.

В ГАИ Брестской области заявили, что водители должны соблюдать определенные правила в жилых и пешеходных зонах. Некоторые из них, на самом деле, белорусы за рулём часто нарушают — или по привычке, или по незнанию. А иногда от безысходности, пишет telegraf.news.

Проверьте себя, помните ли эти правила и как часто нарушаете:

• Запрещено движение со скоростью более 20 км/ч;

• Запрещено транзитное движение;

• Запрещено обучение управлению механическим транспортным средством;

• Запрещена стоянка машин с известной водителю неисправной противоугонной звуковой сигнализацей, произвольно подающей непрерывные звуковые сигналы;

• Запрещена стоянка грузовых автомобилей, автобусов, колесных тракторов и самоходных машин вне специально отведенных мест, обозначенных дорожным знаком «Место стоянки», если это не связано с выполнением ими работ.

Кстати, за нарушение этих правил полагаются штрафы вплоть до 111 рублей (3 базовых величины), но в первый раз инспекторы ГАИ могут обойтись и предупреждением.

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