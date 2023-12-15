Аргентина передаст российские вертолеты Украине 15.12.2023, 16:04

Бывшее правительство страны было против такого решения.

Аргентина решила отказаться от эксплуатации двух приобретенных у России вертолетов Ми-171Е. Такое решение южноамериканская страна приняла из-за того, что они не смогли пройти очередную регламентную проверку.

Сначала возникли проблемы со стороны России, а позже из-за введенных против с РФ санкций. Об этом сообщает Pucara.

Позже Соединенные Штаты предложили Аргентине передать авиацию в Украину, но бывшее правительство страны было против такого решения. В данный момент ведутся переговоры о том, чтобы стоимость вертолетов была рассчитана в виде скидки с первых платежей за покупку Аргентиной самолетов F-16 у США.

Вертолеты Ми-171Е оснащены дополнительными топливными баками и погрузочным краном для операций в Антарктиде и полетов на большие расстояния. Данная модель авиации является модернизированной модификацией вертолета Ми-8.

Ми-171Е способен нести до пяти тонн в грузовой кабине или чуть больше пяти тонн на внешней подвеске. Дальность полета машины составляет 850 километров.

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