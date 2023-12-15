Криштиану Роналду вложился в футбольный симулятор с белорусскими корнями

Криштиану Роналду вложился в футбольный симулятор с белорусскими корнями2
- 15.12.2023, 16:11
Звезда футбола будет участвовать в развитии видеоигры.
Футболист Криштиану Роналду присоединился к инвестраунду на $40 млн в футбольный симулятор UFL. Об этом пишет Games Beat.
В сообщении сказано, что участие Роналду в проекте выходит за рамки финансового обязательства. Звезда футбола будет участвовать в развитии видеоигры.
Дата релиза UFL пока неизвестна. Но в ближайшее время запланировано закрытое тестирование, игра будет доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series X и S.
UFL — это бесплатный футбольный симулятор, разработанный студией Strikerz. Речь идет о международном игровом бренде, основанном в 2016 году в партнерстве с белорусской гейм-студией Vizor Games.