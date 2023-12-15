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Криштиану Роналду вложился в футбольный симулятор с белорусскими корнями

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  • 15.12.2023, 16:11
Криштиану Роналду вложился в футбольный симулятор с белорусскими корнями
Криштиану Роналду

Звезда футбола будет участвовать в развитии видеоигры.

Футболист Криштиану Роналду присоединился к инвестраунду на $40 млн в футбольный симулятор UFL. Об этом пишет Games Beat.

В сообщении сказано, что участие Роналду в проекте выходит за рамки финансового обязательства. Звезда футбола будет участвовать в развитии видеоигры.

Дата релиза UFL пока неизвестна. Но в ближайшее время запланировано закрытое тестирование, игра будет доступна на консолях PlayStation 5, Xbox Series X и S.

UFL — это бесплатный футбольный симулятор, разработанный студией Strikerz. Речь идет о международном игровом бренде, основанном в 2016 году в партнерстве с белорусской гейм-студией Vizor Games.

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