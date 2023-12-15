Успешные люди этого никогда не делают после работы: опубликован список

Успешные люди этого никогда не делают после работы: опубликован список4
- 15.12.2023, 16:25
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Некоторые действия мешают нам развиваться.
Привычки успешных людей интересуют многих, особенно тех, кто стремится достичь в жизни новых высот. Как оказывается, успешные личности после рабочего дня отказываются от целого ряда действий.
Издание HackSpirit раскрыло, что именно такие люди никогда не делают после работы. По его данным, в частности, они отказываются от бесполезных споров перед сном, чтобы не засыпать «на негативной ноте».
Что не делают успешные люди - список:
не доводят себя работой до изнеможения;
не пренебрегают отношениями с близкими людьми ради успехов на работе;
не занимаются рабочими делами в свободное время;
«не залипают» часами в телефоне;
не откладывают принятие важных решений;
не заставляют себя придерживаться правил продуктивности, которые им не подходят.
Кроме того, успешные личности не откладывают на завтра то, что нужно сделать сегодня. Вечером можно приготовить завтрак, выбрать одежду.