Успешные люди этого никогда не делают после работы: опубликован список 4 15.12.2023, 16:25

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Некоторые действия мешают нам развиваться.

Привычки успешных людей интересуют многих, особенно тех, кто стремится достичь в жизни новых высот. Как оказывается, успешные личности после рабочего дня отказываются от целого ряда действий.

Издание HackSpirit раскрыло, что именно такие люди никогда не делают после работы. По его данным, в частности, они отказываются от бесполезных споров перед сном, чтобы не засыпать «на негативной ноте».

Что не делают успешные люди - список:

не доводят себя работой до изнеможения;

не пренебрегают отношениями с близкими людьми ради успехов на работе;

не занимаются рабочими делами в свободное время;

«не залипают» часами в телефоне;

не откладывают принятие важных решений;

не заставляют себя придерживаться правил продуктивности, которые им не подходят.

Кроме того, успешные личности не откладывают на завтра то, что нужно сделать сегодня. Вечером можно приготовить завтрак, выбрать одежду.

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