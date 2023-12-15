Япония ввела санкции против режима Лукашенко 15.12.2023, 16:47

Какие организации и компании попали в список.

Япония вводит новые санкции против ряда организаций и компаний Беларуси, России, ОАЭ, Сирии, Армении и Узбекистана, об этом сообщило министерство экономики страны.

В отношении Беларуси ограничения коснутся:

Минобороны,

КГБ,

подразделения «Альфа» КГБ,

JSC Integral,

140 ремонтный завод,

558 авиаремонтный завод,

2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения,

ОАО «АГАТ-Систем»,

Агат - электромеханический завод,

АТЕ-инжиниринг,

холдинг БелОМО,

ГВТУП Белспецвнештехника,

Белтехэкспорт,

BSVT-новые технологии,

Кидма тек,

Минотор-Сервис,

Минский завод колесных тягачей,

КБ Радар,

«Оборонные инициативы»,

Трансавиаэкспорт,

компании «Электрон» и других.

Токио также заморозил активы и ввел ограничения по транзакциям банков «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт» и «Банк развития».

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