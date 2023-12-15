Япония ввела санкции против режима Лукашенко
- 15.12.2023, 16:47
Какие организации и компании попали в список.
Япония вводит новые санкции против ряда организаций и компаний Беларуси, России, ОАЭ, Сирии, Армении и Узбекистана, об этом сообщило министерство экономики страны.
В отношении Беларуси ограничения коснутся:
Минобороны,
КГБ,
подразделения «Альфа» КГБ,
JSC Integral,
140 ремонтный завод,
558 авиаремонтный завод,
2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения,
ОАО «АГАТ-Систем»,
Агат - электромеханический завод,
АТЕ-инжиниринг,
холдинг БелОМО,
ГВТУП Белспецвнештехника,
Белтехэкспорт,
BSVT-новые технологии,
Кидма тек,
Минотор-Сервис,
Минский завод колесных тягачей,
КБ Радар,
«Оборонные инициативы»,
Трансавиаэкспорт,
компании «Электрон» и других.
Токио также заморозил активы и ввел ограничения по транзакциям банков «Белагропромбанк», «Банк Дабрабыт» и «Банк развития».