Синоптики предупредили белорусов о температурных «качелях» 15.12.2023, 17:07

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Какая погода нас ждет в выходные.

В предстоящие выходные, 16 и 17 декабря, погода в Беларуси будет метаться от крепких ночных заморозков до почти весенней оттепели днем. При этом никуда не денутся гололедица и мокрый снег с дождем, сообщает портал pogoda.by.

В субботу, 16 декабря, будет облачно, ночью с прояснениями. На большей части территории страны — снег и мокрый снег, утром и днем переходящий в дождь. Местами ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью −3…−9°С, по юго-западу −2…+1°С; днем составит от -5°С по востоку до +4°С по западу.

Начиная с воскресенья, 17 декабря, в Беларусь из Западной Европы придет потепление. Будет облачно с прояснениями, и снова временами пройдут осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). В отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ночью и утром местами слабый гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью от −5°С по востоку до +3°С по западу, днем 0…+7°С.

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