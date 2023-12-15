«Командир кинул раненых, его пристрелили»: пленный оккупант рассказал о «порядках» в армии России 2 15.12.2023, 17:21

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Не жалеют даже своих.

В плен к бойцам Сил обороны возле Клещиевки на Бахмутском направлении попал российский оккупант из 7 штурмовой бригады, бывший заключенный Роман Рябко. Он рассказал об ужасах, которых насмотрелся в рядах «второй армии мира».

Сам захватчик, к тому же имеющий тюремный опыт, рассказал, что иначе как военными преступлениями поведение россиян назвать нельзя. Не жалеют даже своих. Видео допроса Рябко OBOZ.UA получил из собственных источников.

На фронт он попал из Ростова 28 августа 2023 года. Понял, что в армии РФ наказывают за алкоголь, телефонные разговоры, наркотики. Однако самое страшное – другое.

Оккупант рассказал, что был свидетелем по меньшей мере двух жутких событий, произошедших за время его службы. Судя по его словам, другой бывший зек пытался сбежать от россиян, скрывался два дня, но его нашли. По приказу командования перед другими оккупантами прямо на плацу, где находилось не менее 150 солдат, россиянину рубили руки и ноги. В итоге его застрелили и подорвали останки.

В другом случае, о котором рассказал Рябко, командира, бросившего раненых, также расстреляли, расчленили и останки опять-таки подорвали.

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