Приговор политзаключенной Полине Шарендо-Панасюк оставили без изменений 15.12.2023, 17:27

Полина Шарендо-Панасюк

Мать двоих детей, содержится за решеткой с 3 января 2021 года.

Гомельский областной суд оставил без изменений приговор политзаключенной и активисткe гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полине Шарендо-Панасюк, а ее жалобу – без удовлетворения. Заседание суда прошло 15 декабря, сообщает правозащитный центр «Вясна».

В октябре этого года Полину приговорили к 1 году колонии по статье о «злостном неповиновении» требованиям администрации колонии. На суде она рассказала об избиении в колонии. Политзаключенная пыталась обжаловать приговор.

Напомним, что Полина Шарендо-Панасюк, мать двоих детей, содержится за решеткой с 3 января 2021 года. Полину приговорили к двум годам заключения по трем статьям Уголовного кодекса: ст. 368 УК РБ («Оскорбление Лукашенко»), ст. 369 («Оскорбление представителя власти»), ст. 364 («Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»).

10 декабря 2023 года правозащитное сообщество Беларуси отметило Полину премией «Правозащитная солидарность». На нее выдвигается лицо, пострадавшее от репрессий и давления в этом году и/или в предыдущие годы за свою деятельность по продвижению и/или защите прав человека в Беларуси.

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