«Хорошо одета, новенький iPhone»: девушка собирает с минчан в приличном районе по 20 рублей 15.12.2023, 17:38

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На что?

В Минске новая реинкарнация «вечных пассажиров». На этот раз никаких сомнительных людей на вокзалах с «дайте 2 рубля» — приличный район, хорошо одетая девушка, не хватает только 20 рублей на такси. Ну как не помочь? Тут и начинается интересное, рассказывает Onliner.

Минчанин рассказал изданию, что 14 декабря как раз попал в такую историю. Около 9.20 утра мужчина приехал по работе на проспект Победителей, 134. Закончив дела, шел на парковку и встретил девушку — на вид 25−30 лет, темные волосы. Свое имя она не говорила (в интернете человека с таким номером телефона называли «Еленой Михайловной»).

Легенда такая: сел телефон, а нужно домой, вот бы сейчас 20 рублей на такси. У мужчины не было наличных, но не страшно — девушка была готова компенсировать комиссию другого банка, лишь бы кто-то снял в банкомате двадцатку.

— Я подумал, ну, может, действительно человек попал в такую ситуацию. Меня, конечно, насторожило, что может быть обман, но перевесило желание помочь. Плюс девушка была хорошо одета, светила новеньким iPhone передо мной, ну и, повторюсь, это проспект Победителей… Тут контингент в целом должен быть неплохой.

Мужчина не стал сам вызывать такси, потому что был на машине, такими приложениями не пользуется.

Девушка взяла 25 рублей и продиктовала номер телефона. Впрочем, потом на сообщение с реквизитами карты никак не отреагировала.

— Вечером, попробовав набрать ей на телефон, я услышал, что «абонент не абонент». Понимая, что, скорее всего, меня развели, решил просто пробить номер телефона в интернете и увидел десять таких схожих комментариев…

Судя по отзывам, такой спектакль разыгрывался как минимум с марта. Во многих случаях тоже упоминаются 20 рублей, кстати, на развод попадались и сами таксисты.

А вдруг «Елена» еще вернет деньги? Обычно сборщики денег просто растворяются — суммы мелкие, чтобы привлечь их к серьезной ответственности, а тратить время из-за десятки или двух никто не хочет.

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