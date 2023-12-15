Новый год 2024: чем лучше всего закусывать разный алкоголь 4 15.12.2023, 17:55

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Полезные советы, которые помогут за праздничным столом.

Новый год 2024 - праздник, во время которого белорусы накрывают столы и собираются вместе с родными и близкими. Такие застолья всегда сопровождаются распитием спиртных напитков - крепких и не очень.

«Униан» рассказывает, чем закусывать коньяк, чтобы не опьянеть, а также как нейтрализовать пагубное влияние другого алкоголя с помощью доступных продуктов.

Чем закусывать водку — советы

Прохладная прозрачная водка - один из самых популярных напитков на многих праздничных столах. Для того, чтобы после ее употребления не было мучительно больно, выбирайте правильные закуски:

- сало и мясные нарезки;

- слабосоленая рыба;

- холодец, заливной язык;

- квашеная капуста.

Если вы любите «выпить по пятьдесят» под сытное первое блюдо и не знаете, чем лучше закусывать водку в таком случае, то лучшего варианта, чем солянка, вам не найти - именно она поможет дегустатору не опьянеть и не выйти из игры раньше времени.

Чем закусывать вино — рекомендации

Вино - напиток, который выбирают для себя, в основном, женщины. Все благодаря его тонким вкусу и аромату, а также отсутствию большого количества спиртов в составе. Если соблюдать норму и не перебарщивать, то от вина вам плохо не будет - особенно при адекватном выборе закуски. К наиболее удачным вариантам относятся:

- говядина на гриле;

- сыр;

- фрукты;

- рыба и морепродукты;

- курица.

Несмотря на правило «Белое - к рыбе, красное - к мясу», выбирать закуску для вина не так просто, как кажется. Для того, чтобы не промахнуться, пользуйтесь принципом - чем более ярко выражен вкус блюда, тем проще должно быть вино и наоборот.

Чем закусывать коньяк — варианты

Начнем с того, что опытные дегустаторы вообще не советуют закусывать коньяк. Хороший напиток не нуждается ни в чем другом, а если алкоголь плохого качества, то никакая закуска ему не поможет. Тем не менее, есть что-то нужно, поэтому выбирайте:

- нежирное мясо;

- твердый сыр;

- темный шоколад;

- тарталетки с икрой или паштетом;

- фрукты.

Некоторые люди привыкли заедать коньяк лимоном - это весьма плохая идея. Во-первых, потому что кислый фрукт полностью перекрывает вкус коньяка. Во-вторых, если вам такой результат и нужен, то зачем вы пьете такой алкоголь?

Чем закусывать виски - список продуктов

Виски - благородный напиток, которым можно побаловать себя не только в Новый год, но и на любой другой праздник. Для того, чтобы вовсю насладиться удивительным букетом чудодейственного зелья и не пожалеть о его покупке, сочетайте его с такими продуктами:

- морепродукты и грибы;

- слабосоленая рыба;

- мясные стейки или ветчина;

- сыр.

Также к виски отлично подойдут и фрукты, только не кислые, поэтому воздержитесь от покупки мандаринов, апельсинов и лимонов. Лучше всего закусывать такой алкоголь грушей, виноградом и яблоками.

Чем нельзя закусывать водку и другие спиртные напитки — перечень

Существует несколько продуктов, которыми лучше не закусывать никакой алкоголь. В списке запрещенных лакомств оказались:

- пирожные с кремом - организм будет их переваривать в первую очередь, не успевая противостоять спиртам;

- шоколад - в сочетании со спиртом негативно влияет на поджелудочную;

- свежие помидоры - кислоты в сочетании со спиртами спровоцируют вздутие живота или - несварение желудка;

- жирное мясо - увеличивается нагрузка на печень и поджелудочную.

Кстати, несмотря на всеобщее заблуждение, закусывать водку солеными огурцами категорически запрещено. Соленья дают дополнительную нагрузку на организм вместе со спиртом, из-за этого в итоге человек получает боли в желудке и сильное похмелье.

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