Российскую участницу конкурса «Мисс Земля» довели до истерики во Вьетнаме 1 15.12.2023, 18:13

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О «перипетиях» ее жизни рассказали российские пропагандисты.

Россиянку Дарию Луконькину, представляющую Россию в этом году на конкурсе «Мисс Земля» во Вьетнаме, ограбили. У гражданки страны-террористки украли телефон, поэтому она три дня не публиковала свои гламурные фото в блог.

Это довело конкурсантку до истерики, поэтому рыдающей россиянке приобрели новый гаджет за границей. О «перипетиях» ее жизни рассказали российские пропагандисты.

По словам россиянки, ее обворовали во время городского марафона участниц конкурса «Мисс Земля». Пока 20-летняя девушка с другими конкурсантками бегала, кто-то украл ее смартфон и довел этим до слез.

«Разрезали сумку и вытащили. Я была шокирована: плакала, не понимала, что я здесь буду делать в оставшееся время. В XXI веке телефон – это почти вся жизнь. Организаторы быстро отреагировали, и, слава Богу, у меня теперь новый телефон» , – порадовалась гражданка РФ.

Однако в сети она так и не появилась. Получив новый смартфон, участница поняла, что не помнит ни одного пароля.

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