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В белорусском клубе самых дорогих елочных игрушек пополнение

  • 15.12.2023, 18:19
В белорусском клубе самых дорогих елочных игрушек пополнение

На этот раз высоко оценили винтажную фигурку мальчика из папье-маше.

На звание самой дорогой елочной игрушки в этом году претендуют то шарик от Versace за 386 рублей из минского магазина, то дракон за 400 с Комаровки. А в Барановичах свой рекорд: там продают винтажную фигурку мальчика из папье-маше, владелец просит 120 рублей. Объявление на «Куфаре» заметил портал Bar24.by.

Старую елочную игрушку выставили на продажу в Барановичах в разделе «Антиквариат» вечером 14 декабря. Винтажная фигурка мальчика размером 13 на 4,5 см выполнена из папье-маше.

«Игрушка старая, немного потерта краска», — предупреждает автор объявления.

Владелец просит за свой товар 120 рублей, но согласен на «небольшой торг». Украшение готовы отправить по почте в другой город за счет покупателя.

Как сообщил порталу один из барановичских коллекционеров, это старинная советская игрушка. Подобные елочные украшения из папье-маше создавались в конце 1940-х — начале 1950-х годов.

Такую игрушку коллекционеры продают в среднем за 20−25 долларов в эквиваленте.

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