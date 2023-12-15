В белорусском клубе самых дорогих елочных игрушек пополнение
- 15.12.2023, 18:19
На этот раз высоко оценили винтажную фигурку мальчика из папье-маше.
На звание самой дорогой елочной игрушки в этом году претендуют то шарик от Versace за 386 рублей из минского магазина, то дракон за 400 с Комаровки. А в Барановичах свой рекорд: там продают винтажную фигурку мальчика из папье-маше, владелец просит 120 рублей. Объявление на «Куфаре» заметил портал Bar24.by.
Старую елочную игрушку выставили на продажу в Барановичах в разделе «Антиквариат» вечером 14 декабря. Винтажная фигурка мальчика размером 13 на 4,5 см выполнена из папье-маше.
«Игрушка старая, немного потерта краска», — предупреждает автор объявления.
Владелец просит за свой товар 120 рублей, но согласен на «небольшой торг». Украшение готовы отправить по почте в другой город за счет покупателя.
Как сообщил порталу один из барановичских коллекционеров, это старинная советская игрушка. Подобные елочные украшения из папье-маше создавались в конце 1940-х — начале 1950-х годов.
Такую игрушку коллекционеры продают в среднем за 20−25 долларов в эквиваленте.