Украина способна победить Россию в течение трех лет: в Эстонии назвали сценарий 15.12.2023, 18:28

Новая военная стратегия приведет к разгрому российских оккупантов.

Украина может одержать победу над страной-агрессором Россией в течение 3 лет или меньше, если произойдет ряд изменений. В частности, нужно увеличить военное производство в НАТО и ЕС и навязать Москве невыносимую войну на истощение. Тогда обновленная стратегия обеспечения ВСУ приведет к разгрому оккупантов.

В Министерстве обороны Эстонии рассказали о том, что поражение России – вполне достижимая цель. Для этого нужно усилить военное производство на Западе и навязать Москве такую войну на истощение, которую она не выдержит.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что новая стратегия снабжения ВСУ и обеспечение техникой создадут условия для разгрома российских оккупантов.

«Благодаря боевому духу Украины и беспрецедентному военно-технологическому преимуществу и ресурсам трансатлантического сообщества победа Украины будет стоить лишь небольшую часть цены по сравнению с альтернативными последствиями», - указали в ведомстве.

Также в Минобороны добавили, что ускорение инвестиций в оборонную промышленность приведет к поражению РФ и станет еще одним шагом на пути Украины в ЕС и НАТО.

«Эта военная стратегия уступит место обновленному и прочному видению мира и силы в сочетании с возрожденной Украиной, которая является независимой, суверенной, свободной во всей своей полноте и процветает как новый член ЕС и НАТО. Прекращение войны победой Украины и поражением России является единственным возможным первым шагом на пути к этой цели», - подчеркнули в Минобороны Эстонии.

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