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Захватывающая дуэль: украинский экипаж БМП М2 Bradley расстрелял БМП россиян

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  • 15.12.2023, 18:55
  • 3,564
Захватывающая дуэль: украинский экипаж БМП М2 Bradley расстрелял БМП россиян

Видеофакт.

Экипаж БМП М2 Bradley 47-й ОМБр «Магура» поразил вражеский БМП на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись дуэли бронемашин опубликована в соцсетях.

«Видео дуэли между БМП в современных войнах увидишь не часто. На этих кадрах БМП М2 Bradley 47-й бригады на Авдеевском направлении из 25-мм пушки M242 Bushmaster расстреливает вражескую БМП. Шансов у последней не было совсем - после попытки отступить машину еще добивает кассетный боеприпас. Вражеский БМП по инерции продолжает двигаться, но это только до первого препятствия», - отмечает автор публикации.

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