Безработный белорус подвез чужой сыр и получил штраф

Безработный белорус подвез чужой сыр и получил штраф1
- 15.12.2023, 19:08
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Сыр уничтожили.
Налоговая нашла безработного с Брестчины, у которого оказалось больше полутонны сыра, ввезенного из Польши. При этом он не регистрировался в качестве ИП и не платил налоги.
Мужчина объяснил ситуацию так: 571 кг сыра ему не принадлежал, он вез его в Россию по просьбе «незнакомца», чей грузовой автомобиль сломался на трассе.
Суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности и оштрафовал его на 555 рублей.
В налоговой сообщают, что сыр уничтожили: упаковка оказывала острое токсическое действие, поэтому он испортился.