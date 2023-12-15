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Безработный белорус подвез чужой сыр и получил штраф

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  • 15.12.2023, 19:08
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Безработный белорус подвез чужой сыр и получил штраф
Иллюстративное фото

Сыр уничтожили.

Налоговая нашла безработного с Брестчины, у которого оказалось больше полутонны сыра, ввезенного из Польши. При этом он не регистрировался в качестве ИП и не платил налоги.

Мужчина объяснил ситуацию так: 571 кг сыра ему не принадлежал, он вез его в Россию по просьбе «незнакомца», чей грузовой автомобиль сломался на трассе.

Суд признал мужчину виновным в незаконной предпринимательской деятельности и оштрафовал его на 555 рублей.

В налоговой сообщают, что сыр уничтожили: упаковка оказывала острое токсическое действие, поэтому он испортился.

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